Video Yaşam Motosiklet üzerindeki fitness antrenörünü silahla vurdu | Video
Motosiklet üzerindeki fitness antrenörünü silahla vurdu | Video

Motosiklet üzerindeki fitness antrenörünü silahla vurdu | Video

13.01.2023 | 13:20

Gaziantep'in Nizip ilçesinde motosikleti ile seyir halinde bulunan bir fitness antrenörü, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Antrenörü vurarak, olay yerinden kaçan saldırganın o anları, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Nizip ilçesi Atatürk mahallesi otogar yakınlarında motosikleti ile seyir eden fitness antrenörü Recep Karakaya, önünde duran bir otomobilden inen kişinin silahlı saldırısına uğradı. Yolunu kesen otomobili görünce motosikletinden inerek, boş arazide kaçmaya çalışan Karakaya, kimliği henüz belirlenemeyen kişinin kurşunlarına hedef oldu. Karakaya olay yerinde hayatını kaybederken, olayın görgü tanıkları ise Karakaya'yı vurarak, kaçan şahsı cep telefonu ile görüntüledi. Görüntülerde Karakaya'yı vurduktan sonra aracına doğru koşan kimliği belirsiz şahsın aracına binmesi de de yer aldı.
Aracına binen şahıs, kayıplara karışırken, polis henüz nedeni bilinmeyen cinayetle ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Motosiklet üzerindeki fitness antrenörünü silahla vurdu | Video 00:33
Motosiklet üzerindeki fitness antrenörünü silahla vurdu | Video 13.01.2023 | 13:20
Pendik’te otelde silahlı çatışma | Video 01:50
Pendik’te otelde silahlı çatışma | Video 13.01.2023 | 13:20
Bayrampaşa’da hırsızlık çetesi çökertildi: 13 gözaltı | Video 03:05
Bayrampaşa’da hırsızlık çetesi çökertildi: 13 gözaltı | Video 13.01.2023 | 12:37
Vicdansız sürücünün yaşlı adama çarpıp kaçtığı anlar kamerada | Video 00:27
Vicdansız sürücünün yaşlı adama çarpıp kaçtığı anlar kamerada | Video 13.01.2023 | 12:21
Denizi kirleten gemiye 10 milyon 61 bin TL ceza | Video 01:44
Denizi kirleten gemiye 10 milyon 61 bin TL ceza | Video 13.01.2023 | 12:21
Yüksekova’da yoğun sis: Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü | Video 01:37
Yüksekova’da yoğun sis: Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü | Video 13.01.2023 | 12:12
Kan donduran intikam: Döner kesen ustaya kabusu yaşattılar! Dehşet anları kamerada | Video 03:27
Kan donduran intikam: Döner kesen ustaya kabusu yaşattılar! Dehşet anları kamerada | Video 13.01.2023 | 11:18
Vicdansız sürücünün yaşlı adama çarpıp kaçtığı anlar kamerada | Video 00:27
Vicdansız sürücünün yaşlı adama çarpıp kaçtığı anlar kamerada | Video 13.01.2023 | 11:21
Kalp krizi geçiren hasta için Sikorsky havalandı | Video 00:22
Kalp krizi geçiren hasta için Sikorsky havalandı | Video 13.01.2023 | 10:39
İstanbul merkezli 3 ilde kaçak akaryakıt operasyonu: 21 gözaltı | Video 01:04
İstanbul merkezli 3 ilde kaçak akaryakıt operasyonu: 21 gözaltı | Video 13.01.2023 | 10:38
Bıçakla markete giren gaspçıyı müşteri etkisiz hale getirdi | Video 00:52
Bıçakla markete giren gaspçıyı müşteri etkisiz hale getirdi | Video 13.01.2023 | 10:40
Bıçakla markete giren gaspçıyı müşteri etkisiz hale getirdi | Video 00:52
Bıçakla markete giren gaspçıyı müşteri etkisiz hale getirdi | Video 13.01.2023 | 10:34
’Karadeniz Gazı’nı dağıtacak ikinci hazne de denize indirildi | Video 01:57
'Karadeniz Gazı'nı dağıtacak ikinci hazne de denize indirildi | Video 13.01.2023 | 10:34
Hatalı dönüş yapan market kamyonu, servis aracıyla çarpıştı: 1 yaralı | Video 02:38
Hatalı dönüş yapan market kamyonu, servis aracıyla çarpıştı: 1 yaralı | Video 13.01.2023 | 10:21
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 13 Ocak 2023 Cuma atv izle! | Video 05:40
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 13 Ocak 2023 Cuma atv izle! | Video 13.01.2023 | 10:25
İzmir’de 150 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi | Video 00:53
İzmir'de 150 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi | Video 13.01.2023 | 09:59
Otomobilin tramvay durağına çarptı, ölümden saniyelerle kurtuldu | Video 01:12
Otomobilin tramvay durağına çarptı, ölümden saniyelerle kurtuldu | Video 13.01.2023 | 10:01
Seyir halindeki İETT otobüsünün tekerleği fırladı | Video 03:18
Seyir halindeki İETT otobüsünün tekerleği fırladı | Video 13.01.2023 | 10:03
Tarihi İshak Paşa Sarayı 295 bin ziyaretçiyle tüm zamanların ziyaretçi rekorunu kırdı | Video 05:52
Tarihi İshak Paşa Sarayı 295 bin ziyaretçiyle tüm zamanların ziyaretçi rekorunu kırdı | Video 13.01.2023 | 09:48
Nemrut Krater Gölü iki mevsimi bir arada yaşatıyor | Video 06:35
Nemrut Krater Gölü iki mevsimi bir arada yaşatıyor | Video 13.01.2023 | 09:48

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA