Motosiklet üzerindeki fitness antrenörünü silahla vurdu | Video

Gaziantep'in Nizip ilçesinde motosikleti ile seyir halinde bulunan bir fitness antrenörü, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Antrenörü vurarak, olay yerinden kaçan saldırganın o anları, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Nizip ilçesi Atatürk mahallesi otogar yakınlarında motosikleti ile seyir eden fitness antrenörü Recep Karakaya, önünde duran bir otomobilden inen kişinin silahlı saldırısına uğradı. Yolunu kesen otomobili görünce motosikletinden inerek, boş arazide kaçmaya çalışan Karakaya, kimliği henüz belirlenemeyen kişinin kurşunlarına hedef oldu. Karakaya olay yerinde hayatını kaybederken, olayın görgü tanıkları ise Karakaya'yı vurarak, kaçan şahsı cep telefonu ile görüntüledi. Görüntülerde Karakaya'yı vurduktan sonra aracına doğru koşan kimliği belirsiz şahsın aracına binmesi de de yer aldı.Aracına binen şahıs, kayıplara karışırken, polis henüz nedeni bilinmeyen cinayetle ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.