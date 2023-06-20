Motosiklet yolun karşısına geçmek isteyen doktora çarptı: 3 yaralı | Video
Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen doktora hızla gelen motosiklet çarptı. Kazada motosikletteki 2 kişi ve doktor yaralandı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar, Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Doktor Hilmi Karakaş, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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