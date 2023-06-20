Video Yaşam Motosiklet yolun karşısına geçmek isteyen doktora çarptı: 3 yaralı | Video
Motosiklet yolun karşısına geçmek isteyen doktora çarptı: 3 yaralı | Video

Motosiklet yolun karşısına geçmek isteyen doktora çarptı: 3 yaralı | Video

20.06.2023 | 11:58

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen doktora hızla gelen motosiklet çarptı. Kazada motosikletteki 2 kişi ve doktor yaralandı.

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Kaza, Kastamonu'nun Tosya ilçesi Kastamonu Caddesi Tosya Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye İ.C. idaresindeki motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Hızla sürüklenen motosiklet yolun karşısına geçmek isteyen Tosya Devlet Hastanesinde görevli Çocuk Doktoru Hilmi Karakaş'a çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü İ.C., motosiklette yolcu olarak bulunan vatandaş ve Doktor Hilmi Karakaş yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar, Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Doktor Hilmi Karakaş, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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