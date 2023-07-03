Motosiklete çarpan araç yan yattı: 6 kişinin yaralandığı kaza kamerada | Video
Eskişehir’de hafif ticari aracın motosiklete çarptıktan sonra devrildiği ve 1’i ağır 6 kişinin yaralandığı trafik kazası, başka bir araçta takılı olan yol kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Kazım Can A., hafif ticari araç sürücüsü Ömer Faruk S. ve hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan 4 kişi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Refüje çıkarak devrilen hafif ticari araçtan yaralı olarak kurtulan 5 kişinin durumunun iyi olduğu, motosiklet sürücüsünün ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Meydana gelen kaza, yolda seyir halinde bulunan farklı bir aracın yol kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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