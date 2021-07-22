Motosiklete çarpan otomobil şarampole böyle devrildi | Video
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Şanlıurfa’da otomobilin yola aniden çıkan motosiklete çarptıktan sonra şarampole devrilmesi kameralara yansıdı. Kazada biri ağır, 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Akçakale karayolunun 25'inci kilometresinde yaşandı. Fatih D.'nin kullandığı otomobil, yola aniden çıkan Mehmet D.'nin kullandığı plakasız motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet savrulurken, otomobil ise şarampole devrildi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kazada otomobil sürücüsü Fatih D., yanındaki arkadaşı İbrahim A. ile motosiklet sürücüsü Mehmet D. yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet D.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.