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Motosiklete çarpıp kaçtı, kaza güvenlik kameralarına anbean yansıdı | Video

Motosiklete çarpıp kaçtı, kaza güvenlik kameralarına anbean yansıdı | Video

20.12.2024 | 16:19

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir otomobilin sokağa dönüş yaptığı esnada motosiklete çarpması sonucu meydana gelen yaralamalı kaza, güvenlik kameralarına anbean yansırken, olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünün bulunması için çalışma başlatıldı.

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Kaza, Efeler ilçesi Batı Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde seyir halinde olan 09 AIA 254 plakalı motosiklete, aynı yönde seyir halinde olan 09 DJ 029 plakalı otomobil, Mesudiye Caddesi'ne dönüş yapmak istediği esnada motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, çarpan otomobil ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye trafik ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kaçan sürücünün tespit edilmesi için çalışma başlattı. Kazada hafif şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü ise kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

KAMERALARA ANBEAN YANSIDI
Kaza anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde otomobilin, seyir halindeyken motosikletin önüne kırarak çarpması ve motosiklet sürücüsünün yere düşmesi yer aldı.

Kazayı gören bölge esnaflarından Yavuz Yavuz ise bulvar üzerinde her gün çok sayıda kaza meydana geldiğini dikkat çekerek, kasis yapılmasını talep etti. Kaza sonrasında çarpan sürücünün olay yerine gelmediğini ifade eden Yavuz; "Ben dükkandaydım. Dışarda bir gümbürtü oldu. Millet toplandı. Ben de çıktım dışarıya. Bir arabanın motora çarptığını ve ilerlediğini gördük. Sonra toplanan arkadaşlar, arabanın kaçtığını söylediler. Daha sonrasında trafik polisi gelip, bizim dükkandan görüntüleri aldı. Motorcu da sağ ayağında hafif yaralama olduğunu, ağrılarının olduğunu söyledi. Sonra kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Valla burada kaza olmadığı gün yok. Hemen her gün kaza oluyor. Bunun yetkililere de söyledik. Buraya herhangi bir kasis yapılmadı. Kasis olsa araçlar buradan yavaş geçse, daha emniyetli olur. Yayalara da çarpıyorlar bazen. Araçlar, motorlar özellikle çok hızlı gidiyor. Yayalar, karşıdan karşıya geçmekte zorluk çekiyor. İnşallah buna bir çözüm bulurlar" dedi.
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