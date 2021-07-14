Video Yaşam Motosiklete çarpıp kaçtı kısa süre sonra teslim oldu | Video

Motosiklete çarpıp kaçtı kısa süre sonra teslim oldu | Video

Motosiklete çarpıp kaçtı kısa süre sonra teslim oldu | Video
14.07.2021 | 14:56

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D-400 Karayolunda motosiklete çarparak 2 kişinin yaralanmasına neden olan ve olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü kısa süre sonra teslim oldu. Kumköy Jandarma Karakoluna giderek teslim olan otomobil sürücüsü Mehmet K. Avşar’ın korktuğunu, ne yapacağını bilemeyerek kaçtığını söylediği bildirildi.

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Kaza, Manavgat-Antalya D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Mehmet Çetiner'in kullandığı 07 BEH 93 plakalı motosiklete, Ilıca-Kumköy kavşağına yaklaştığı sırada aynı istikamette seyir halindeki bir otomobilin arkadan çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Mehmet Çetiner ve motosiklette yolcu olarak bulunan eşi Kübra Çetiner yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"ÇARPAN SÜRÜCÜ OLAY YERİNİ TERK ETTİ"
Motosiklete arkadan çarpan sürücü olay yerini terk ederken, kazadan kısa bir süre sonra Kumköy Jandarma Karakoluna giderek teslim oldu. 07 MKA 04 plakalı otomobil sürücüsü Mehmet Kaan Avşar, hayatında ilk kez böyle bir olay yaşadığını, kazanın ardından korktuğu için olay yerini terk ettiğini söyledi.
Diğer taraftan kazayı görerek duran diğer araç sürücüleri yolda başka kazaların olmasını önledi. Araçlarının dörtlülerini yakan sürücüler, yol ortasındaki motosiklet ve yaralıların yol kenarına geçmelerine yardım ettiler.

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