Motosiklete tutunup metrelerce yolculuk yaptı, tehlikeli anlar böyle görüntülendi | Video
Arnavutköy’de patenli bir gencin motosikletin kasa kısmına tutunarak metrelerce yaptığı tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
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