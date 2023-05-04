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Motosiklete tutunup metrelerce yolculuk yaptı, tehlikeli anlar böyle görüntülendi | Video

Motosiklete tutunup metrelerce yolculuk yaptı, tehlikeli anlar böyle görüntülendi | Video

04.05.2023 | 12:23

Arnavutköy’de patenli bir gencin motosikletin kasa kısmına tutunarak metrelerce yaptığı tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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Görüntülerde akan trafikte motosikletin arkasına tutunan patenli gencin yolculuk yaptığı görüldü. Arnavutköy Bolluca Mahallesi'nde geçtiğimiz gece çekilen görüntülerde patenli bir gencin motosikletin arkasına tutunarak yolculuk yaptığı görüldü. Metrelerce tutunduğu sipariş motosikleti ile akan trafikte giden genci tehlikeli yolculuğu başka bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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