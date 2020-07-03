Motosikleti çalamayınca bırakıp gittiler...O anlar kamerada | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:22
Patlamanın gizemini AKİ çözecek | Video 03.07.2020 | 22:42
00:10
Patlama bölgesinde AKİ ekipleri çalışma başlattı | Video 03.07.2020 | 22:43
01:46
Patlama yeri havadan görüntülendi | Video 03.07.2020 | 22:43
01:48
01:10
Rus milyarder Bodrum’a milyon dolarlık yat ile geldi | Video 03.07.2020 | 21:26
02:41
Motosikleti çalamayınca bırakıp gittiler...O anlar kamerada | Video 03.07.2020 | 21:26
00:22
Antalya'da trafikteki skandal görüntülere ceza yağdı | Video 03.07.2020 | 16:22
00:16
Son Dakika Haberi: Sakarya'daki patlama anı görüntüleri ortaya çıktı | Video 03.07.2020 | 14:54
01:45
Tunceli'de çoban köpeklerine saldıran yılan hayatının hatasını yaptı | Video 03.07.2020 | 14:06
02:38
KADEM, yeni eğitim setiyle şiddete karşı farkındalık oluşturacak | Video 03.07.2020 | 13:45
01:51
00:33
05:34
00:22
Erzincan’da sel sularının enerji hatlarını yıkma anı kamerada | Video 03.07.2020 | 11:49
06:16
06:16
01:51
01:12
01:10
Son dakika: Van’da 53 kilo 200 gram eroin ele geçirildi | Vİdeo 03.07.2020 | 09:22
02:21
Son dakika: İstanbul Esenyurt'ta 12 katlı binada yangın paniği | Video 03.07.2020 | 09:02
Konya’da kimliği belirlenemeyen iki şüpheli, dakikalarca uğraştıkları motosikletin direksiyonunu kıramayınca bırakıp gitti.
Olay, gece saatlerinde merkez Karatay ilçesi adliye civarında bulunan bir apartmanın önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iki şüpheli Yasin N.'ye ait motosikletin yanına geldi. Şüphelilerden birisi motosikletin üstüne oturup direksiyon kilidini ayaklarıyla kırmaya çalıştı. Başarılı olamayınca daha sonra diğer şüpheli gelerek direksiyonu kırmaya çalıştı fakat yine başarılı olamadı. Dakikalarca süren uğraş sonucunda şüpheliler motoru bırakarak olay yerinden uzaklaştı. Sabah kalktığında direksiyonun yamulduğunu fark eden Yasin N, güvenlik kamerasını izleyince hırsızların motosikletini zorladığını gördü. Görüntülerde iki şüphelinin motosikleti çalmak için direksiyon kilidini kırmaya çalışması yer alıyor.