Video Yaşam Motosikleti çalamayınca bırakıp gittiler...O anlar kamerada | Video

Motosikleti çalamayınca bırakıp gittiler...O anlar kamerada | Video

Motosikleti çalamayınca bırakıp gittiler...O anlar kamerada | Video
03.07.2020 | 21:26

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Konya’da kimliği belirlenemeyen iki şüpheli, dakikalarca uğraştıkları motosikletin direksiyonunu kıramayınca bırakıp gitti.

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Olay, gece saatlerinde merkez Karatay ilçesi adliye civarında bulunan bir apartmanın önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iki şüpheli Yasin N.'ye ait motosikletin yanına geldi. Şüphelilerden birisi motosikletin üstüne oturup direksiyon kilidini ayaklarıyla kırmaya çalıştı. Başarılı olamayınca daha sonra diğer şüpheli gelerek direksiyonu kırmaya çalıştı fakat yine başarılı olamadı. Dakikalarca süren uğraş sonucunda şüpheliler motoru bırakarak olay yerinden uzaklaştı. Sabah kalktığında direksiyonun yamulduğunu fark eden Yasin N, güvenlik kamerasını izleyince hırsızların motosikletini zorladığını gördü. Görüntülerde iki şüphelinin motosikleti çalmak için direksiyon kilidini kırmaya çalışması yer alıyor.

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