Motosikleti çaldığı iddia edilen genci bıçakladılar | Video
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Antalya'nın Serik ilçesinde motosikleti çaldığı iddiasıyla aralarında kovalamaca yaşanan olayda motosiklet sürücüsünün önünü kesen gençlerin kavgasında bir kişi bıçakla yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Yeni Mahalle Hürriyet Caddesinde gece saat 01:00'da meydana geldi. Motosikleti çaldığı iddia edilen genci kovalayan, M.O, T.I ve H.K, arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda bıçaklanan motosikletli C.G, biranda kanlar içinde yerde kaldı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşlar olayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Çevredekiler yaralı gencin durumunun kötü olduğunu fark edince kendi imkanlarıyla şahsı hastaneye götürdü. Tedavi altına alınan gencin hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken, olay yerinden kaçan şahıslar daha sonra polis tarafından yakalandı. Öte yandan yaralı gencin yerdeki hali, arkadaşlarının destek olmaya çalıştığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.