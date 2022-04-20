Video Yaşam Motosikleti çalınan engelli adam gözyaşlarını tutamadı! Hırsızlık anları güvenlik kamerasında | Video
Motosikleti çalınan engelli adam gözyaşlarını tutamadı! Hırsızlık anları güvenlik kamerasında | Video

Motosikleti çalınan engelli adam gözyaşlarını tutamadı! Hırsızlık anları güvenlik kamerasında | Video

20.04.2022 | 10:12

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Adana’da bir yıl önce damar tıkanması nedeniyle otomobilini satıp bacağına yapay damar taktıran Bülent Çevirme, yürüme zorluğu çektiğinden işe gidip gelmek için aldığı motosiklet çalınınca gözyaşlarını tutamadı.

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Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Kan Merkezinde memur olan 48 yaşındaki Bülent Çevirme bundan bir yıl önce damar tıkanıklığı nedeniyle hastaneye başvurdu. Çevirme devlet hastanelerinde 3 kez ameliyat oldu. Ancak tıkanıklık bir türlü geçmedi. 4. Ameliyat öncesi ise doktorlar bacağın kesilebileceğini söyledi. Bunun üzerine Çevirme özel hastanelere başvurdu. Bir özel hastanede Çevirme'ye yapay damar takılarak bacağının kesilmesinin önüne geçileceği söylendi. Çevirme bu hastanede otomobilini satarak ameliyat oldu. Ameliyattan sonra Çevirme ayağa kalktı ancak bacağı eskisi gibi işlev görmüyor çok fazla yürüyemiyor ve aksama oluyordu. Bu nedenle 20 bin liraya motosiklet alıp işe bununla gelip gitmeye başladı.

Çevirme motosikletini de apartmanın giriş bölümüne park ediyordu. Apartmanın giriş kapısı şifreli olduğu için güven içinde motosikletini bırakan Çevirme sabah işe gitmek için evden çıktığında motosikletinin yerinde olmadığını gördü. Çevirme hemen apartmanın güvenlik kamerasını incelediğinde iki kişinin gelip motosikleti gündüz vakti çaldığını tespit ederek polise başvurdu. Ancak aradan geçen zamana rağmen bir türlü ne hırsızlar yakalandı ne de motosiklet bulundu. Çevirme kapıyı açık bıraktıkları için hırsızlar apartmana girdiğinden kapıya da "Bu zıkkımı açık bırakmayın" diye not yazdı. Çevirme motosikletinin kendisinin eli ayağı olduğunu belirterek, " Benimde sağlık problemlerim var, yaklaşık 4 ameliyat geçirdim bacağımdan ve yürümekte zorluk çekiyorum. Otobüse de binemiyorum, bu motosiklet benim elim ayağımdı. Motosiklet olmayınca işe gidip gelirken aşırı zorlanıyorum ve maalesef yenisini alacak durumum da yok. Hırsızların vicdanına bırakıyorum, işe gidemiyorum. İnşallah bulunur ve bende işime gücüme bakayım, psikolojim bozuldu geceleri yatamıyorum. Otobüsten indikten sonra yürümek çok zor oluyor. Motosiklet varken işyerimin içine kadar gidip oraya park ediyordum. Devletimizden yardım istiyorum. İnsanı böyle ağlatıyorlar" diye gözyaşlarını tutamadı.

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