Video Yaşam Motosikleti üzerine yatarak sürmüştü, yediği ceza motosikletin parasını geçti | Video
Motosikleti üzerine yatarak sürmüştü, yediği ceza motosikletin parasını geçti | Video

Motosikleti üzerine yatarak sürmüştü, yediği ceza motosikletin parasını geçti | Video

18.05.2025 | 09:25

Hatay'da sepetli motosikletin üzerine yatarak yanındaki 2 kişinin de canını hiçe sayan sürücüye 24 bin 997 TL cezai işlem uygulandı.

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Hassa-Kırıkhan yolu üzerinde 31 AYD 503 plakalı motosikletin üzerine yatan 20 yaşındaki E.B. isimli sürücü kendi canını ve sepetteki 2 arkadaşının canını hiçe saymıştı. Motosikletin üzerine yatan sürücünün tehlikeli akrobasisi cep telefonu kamerasınca kaydedilmiş ve izleyenleri ürküten görüntü hayrete düşürmüştü. Görüntüler üzerine harekete geçen Hatay İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Şube Amirliği ekipleri motosikleti ve sürücüyü kısa sürede tespit etti. Ölümüne motosikletin üzerine yatan E.B. isimli şahsa; sürücü belgesiz olarak motorlu araç kullanmaktan, trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmekten, trafik güvenliğine uymamaktan, izin alınarak yapılan gösteriler dışında motosiklet üzerinde akrobatik hareketler yapmaktan ve kaskı olmamasından toplamda 24 bin 997 TL cezai işlem uygulandı. Ceza miktarının motosikletin ikinci el fiyatından fazla olmasıysa dikkat çekti.
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