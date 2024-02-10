Video Yaşam Motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti | VİDEOHABER
Motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti | VİDEOHABER

Motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti | VİDEOHABER

10.02.2024 | 19:28

D-130 karayolu üzeri İskele Yolu ışıklar mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, motosikletin çarptığı yaya yaşamını yitirdi. Yaralanan sürücü ise hastaneye kaldırıldı.

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