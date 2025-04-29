Video Yaşam Motosikletin önünde koşan iki ayı böyle görüntülendi | Video
Motosikletin önünde koşan iki ayı böyle görüntülendi | Video

Motosikletin önünde koşan iki ayı böyle görüntülendi | Video

29.04.2025 | 08:34

Bayburt’ta motosikletle köyüne giden genç adam yolda karşılaştığı ayıları cep telefonu ile görüntüledi. Bir süre motosikletin önünde koşan ayılar daha sonra yoldan yukarı koşarak uzaklaştı.

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Edinilen bilgiye göre bir vatandaş, Bayburt'un Demirözü ilçesine bağlı Yazıbaşı köyüne motosikletiyle seyir halindeyken yolda iki boz ayıya denk geldi. Motosikletin önünde uzun süre koşan ayılar karanlıkta gözden kayboldu. Ayıları gören vatandaş motosikletini yavaşlatarak cep telefonu kamerası ile bu anları kaydetti.
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