Motosikletin önünde koşan iki ayı böyle görüntülendi | Video
Bayburt’ta motosikletle köyüne giden genç adam yolda karşılaştığı ayıları cep telefonu ile görüntüledi. Bir süre motosikletin önünde koşan ayılar daha sonra yoldan yukarı koşarak uzaklaştı.
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