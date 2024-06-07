Motosikletin refüje çarptığı feci kaza kamerada: 1 ölü | Video
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği motosiklet refüje çarparak karşı şeride geçerken, kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Feci kaza çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.
KAZA GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI
Sabah saatlerinde yaşanan kaza çevre iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedilirken, görüntülerde hızla gelen motosikletin kameranın görüş açısına girer girmez refüje çarpıp karşı şeride geçmesi yer aldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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