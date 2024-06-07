Video Yaşam Motosikletin refüje çarptığı feci kaza kamerada: 1 ölü | Video
Motosikletin refüje çarptığı feci kaza kamerada: 1 ölü | Video

Motosikletin refüje çarptığı feci kaza kamerada: 1 ölü | Video

07.06.2024 | 10:32

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği motosiklet refüje çarparak karşı şeride geçerken, kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Feci kaza çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, Aydın-Denizli Karayolu üzeri Pamukören Mahallesi sınırları içerisinde sabah saatlerinde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, Lütfi Güner (20) idaresindeki motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak karşı şeride geçti. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Güner'in hayatını kaybettiğini belirledi. Güner'in cansız bedeni gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

KAZA GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI
Sabah saatlerinde yaşanan kaza çevre iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedilirken, görüntülerde hızla gelen motosikletin kameranın görüş açısına girer girmez refüje çarpıp karşı şeride geçmesi yer aldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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