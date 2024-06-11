Motosikletin üzerine yatarak kullandılar: Otoyolda ölümle dans kamerada | Video
Hatay'da otoyolda akan trafiğe aldırış etmen motosikletin üzerine yatarak kullanan 2 sürücü cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:18
02:50
Tokat’ta orman yangını: Ekipler seferber oldu | Video 10.06.2024 | 16:38
00:54
Trafik kazası sonrası kavga çıktı: 2 yaralı | Video 10.06.2024 | 16:36
02:52
İstanbul'da 7 katlı binanın çatı katından alevler yükseldi | Video 10.06.2024 | 16:09
01:43
Yetiştirdiği arıların kurbanı oldu | Video 10.06.2024 | 15:32
01:32
Otomobilin ikiye bölündüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 10.06.2024 | 15:48
02:01
06:17
00:34
Nakliye kamyonunda silah ele geçirildi: 2 gözaltı | Video 10.06.2024 | 14:03
02:37
04:14
Esenler'de pitbull dehşeti kamerada: Saldırdığı kediyi adeta parçaladı 10.06.2024 | 13:59
02:10
YKS sınavında "Yapay zeka" ile kopyaya suçüstü! İşte o düzenek | Video 10.06.2024 | 13:02
06:21
01:14
Mardin'de minareye yıldırım böyle düştü | Video 10.06.2024 | 12:37
02:16
Kamp yapan gençlerin boz ayılarla mücadelesi kamerada | Video 10.06.2024 | 12:37
02:01
Binanın dış temizliği için çıktığı vincin zinciri koptu: 1 yaralı | Video 10.06.2024 | 12:17
01:01
Sahte karavan çetesine operasyon: 11 gözaltı | Video 10.06.2024 | 11:49
00:54
Sahte dedektiflere operasyon: 23 gözaltı | Video 10.06.2024 | 11:45
01:17
Fatih'te iş yerini soyan 3 hırsız kamerada | Video 10.06.2024 | 11:38
01:26
Beykoz’da huzurevinde 3 yaşlıya eziyet eden hasta bakıcı tutuklandı | Video 10.06.2024 | 11:16