Video Yaşam Motosikletin üzerine yatarak kullandılar: Otoyolda ölümle dans kamerada | Video
Motosikletin üzerine yatarak kullandılar: Otoyolda ölümle dans kamerada | Video

Motosikletin üzerine yatarak kullandılar: Otoyolda ölümle dans kamerada | Video

11.06.2024 | 08:44

Hatay'da otoyolda akan trafiğe aldırış etmen motosikletin üzerine yatarak kullanan 2 sürücü cep telefonu kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Adana- Hatay TEM otoyolu İskenderun ilçesi mevkiinde 2 motosikletlinin araç üzerine yatarak sürüş yaptığını gören vatandaş bu anları kayıt altına aldı. Akan trafiğe aldırış etmen canını tehlikeye atan sürücülerin ölümle dans ettikleri anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde; bir süre motosikletin üzerine yatarak araç kullanan 2 şahsın canlarını hiçe attıkları görüldü.
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