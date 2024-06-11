Motosikletin üzerine yatarak kullandılar: Otoyolda ölümle dans kamerada | Video 11.06.2024 | 08:44 Hatay'da otoyolda akan trafiğe aldırış etmen motosikletin üzerine yatarak kullanan 2 sürücü cep telefonu kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Adana- Hatay TEM otoyolu İskenderun ilçesi mevkiinde 2 motosikletlinin araç üzerine yatarak sürüş yaptığını gören vatandaş bu anları kayıt altına aldı. Akan trafiğe aldırış etmen canını tehlikeye atan sürücülerin ölümle dans ettikleri anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde; bir süre motosikletin üzerine yatarak araç kullanan 2 şahsın canlarını hiçe attıkları görüldü.