Video Yaşam Motosikletinde 5 bin uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli: "İçici ve satıcı değilim, bana ait değil" | Video
Motosikletinde 5 bin uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli:

Motosikletinde 5 bin uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli: "İçici ve satıcı değilim, bana ait değil" | Video

13.02.2025 | 10:05

Adana’da motosikletinde 5 bin 92 uyuşturucu hap ele geçirilen şüphelinin ifadesinde, "Uyuşturucu madde kullanmıyorum da satmıyorum da, bana ait değil" dediği öne sürüldü. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahmet K.'nin (56) uyuşturucu satışı yaptığı yönünde bilgiye ulaştı. Narkotik polisleri bunun üzerine şüphelinin Seyhan ilçesine bağlı Namık Kemal Mahallesi'ndeki adrese baskına gitti. Bu sırada Ahmet K.'yi motosikletiyle seyir halinde gören narkotik polisi, aracı durdurdu.

Motosikletin koltuğunun altında poşet içerisinde 5 bin 92 uyuşturucu hap ile 1.56 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

Burada ki ifadesinde Ahmet K.'nin "Uyuşturucu maddeler bana ait değil. Ben uyuşturucu madde kullanmıyorum da satmıyorum" şeklinde savunma yaptığı öne sürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Motosikletinde 5 bin uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli: İçici ve satıcı değilim, bana ait değil | Video 01:07
Motosikletinde 5 bin uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli: "İçici ve satıcı değilim, bana ait değil" | Video 13.02.2025 | 10:05
5 katlı binanın yıkımında, iş makinesi enkaz altında kalmaktan son anda kurtuldu | Video 01:00
5 katlı binanın yıkımında, iş makinesi enkaz altında kalmaktan son anda kurtuldu | Video 13.02.2025 | 09:35
İstediği balığı alamayınca ağladı, hediye edilince sarılarak uzaklaştı | Video 01:42
İstediği balığı alamayınca ağladı, hediye edilince sarılarak uzaklaştı | Video 13.02.2025 | 09:24
Şişli’de kırmızı ışıkta duramayan İETT otobüsü öndeki cipe çarptı: 2 yaralı | Video 02:32
Şişli’de kırmızı ışıkta duramayan İETT otobüsü öndeki cipe çarptı: 2 yaralı | Video 13.02.2025 | 09:24
2024 yılında yakalama kararı olan ve aranan 197 bin 940 şüpheli yakalandı | Video 00:22
2024 yılında yakalama kararı olan ve aranan 197 bin 940 şüpheli yakalandı | Video 13.02.2025 | 08:48
Boşandığı eşi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti | Video 03:12
Boşandığı eşi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti | Video 13.02.2025 | 08:25
Beykoz’da istinat duvarının çökme anı kamerada | Video 01:55
Beykoz'da istinat duvarının çökme anı kamerada | Video 13.02.2025 | 08:25
Kayseri’de 10 yıl hapisle aranan hükümlü halıların arkasında yakalandı 00:18
Kayseri'de 10 yıl hapisle aranan hükümlü halıların arkasında yakalandı 12.02.2025 | 15:25
Kayseri’de fuhuş yaptırılan 10 kadının kurtarılma anı kamerada 00:53
Kayseri'de fuhuş yaptırılan 10 kadının kurtarılma anı kamerada 12.02.2025 | 15:19
İzmir’de denize düşerek hayatını kaybetmişti, son anları ortaya çıktı 01:41
İzmir'de denize düşerek hayatını kaybetmişti, son anları ortaya çıktı 12.02.2025 | 15:17
Bolu’da kanlı gibi boyanmış bıçakla soygun anı kamerada 01:42
Bolu'da kanlı gibi boyanmış bıçakla soygun anı kamerada 12.02.2025 | 14:51
Esenyurt’ta dehşet: Eşini boğarak öldürdü 01:47
Esenyurt'ta dehşet: Eşini boğarak öldürdü 12.02.2025 | 12:53
Acılı aileden Eylem Tok ve Timur Cihantimur açıklaması! 05:57
Acılı aileden Eylem Tok ve Timur Cihantimur açıklaması! 12.02.2025 | 12:53
Isparta’da kaybolan çocuk için arama çalışmaları devam ediyor 02:44
Isparta'da kaybolan çocuk için arama çalışmaları devam ediyor 12.02.2025 | 12:03
Kocaeli’de patronunun aracı ile 3 metrelik duvardan uçan alkollü sürücü kamerada 04:49
Kocaeli'de patronunun aracı ile 3 metrelik duvardan uçan alkollü sürücü kamerada 12.02.2025 | 11:14
Tuzla Tersanesi’nde bulunan bir gemide yangın 00:50
Tuzla Tersanesi’nde bulunan bir gemide yangın 12.02.2025 | 11:11
Eyüpsultan’da korkutan yangın: İtfaiye su sıkmakta aciz kaldı, facia ucuz atlatıldı… 03:17
Eyüpsultan’da korkutan yangın: İtfaiye su sıkmakta aciz kaldı, facia ucuz atlatıldı… 12.02.2025 | 11:02
Büyükçekmece’de darp ederek öldürdüğü adamı böyle hayata döndürmeye çalıştı! 04:00
Büyükçekmece'de darp ederek öldürdüğü adamı böyle hayata döndürmeye çalıştı! 12.02.2025 | 10:44
3 yıl sonra gittiği evde üvey annesinin kemiklerini buldu 00:37
3 yıl sonra gittiği evde üvey annesinin kemiklerini buldu 12.02.2025 | 09:22
İstanbul’daki PKK operasyonunun yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:14
İstanbul'daki PKK operasyonunun yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 11.02.2025 | 14:52

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA