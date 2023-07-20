Motosikletini çarşaflı kadınların üzerine sürdü: O anları internette paylaştı! | Video
İstanbul’da kaldırımda yürüyen iki çarşaflı kadını korkutan motosiklet sürücüsü kadınların üzerine motosikletini sürdü. O anlar kameraya yansıdı.
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