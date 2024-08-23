Motosikletiyle otomobile çarpıp metrelerce sürüklendi | Video
Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosikletine birlikte sürüklenen motosiklet sürücüsü, bir süre sonra motosikletine binerek olay yerini terk etti.Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansırken, olay yerinden kaçan motosiklet sürücüsünün çarpmanın şiddetiyle havada uçarak asfaltta sürüklendiği görüldü.
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