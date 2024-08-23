Video Yaşam Motosikletiyle otomobile çarpıp metrelerce sürüklendi | Video
Motosikletiyle otomobile çarpıp metrelerce sürüklendi | Video

Motosikletiyle otomobile çarpıp metrelerce sürüklendi | Video

23.08.2024 | 13:20

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosikletine birlikte sürüklenen motosiklet sürücüsü, bir süre sonra motosikletine binerek olay yerini terk etti.Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansırken, olay yerinden kaçan motosiklet sürücüsünün çarpmanın şiddetiyle havada uçarak asfaltta sürüklendiği görüldü.

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Kaza Aşağı Hisar Mahallesi 4592 sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre Mithatpaşa Caddesi istikametinden gelip Güllük Caddesi istikametine gitmekte olan sürücüsü ve plakası belirlenemeyen motosiklet, 4598 sokakta seyir halindeki Musa Topaloğlu'nun kullandığı otomobile ön tamponundan çarptı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada, motosiklet ve motosiklet sürücüsü çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklendi. Yerden kalkan motosiklet sürücüsünün bir süre diğer araç sürücüsüyle konuştuktan sonra otomobil sürücüsünün trafik ekibi çağırdığını söylemesinin ardından aniden motosikletine binerek olay yerinden uzaklaştığı bildirildi.
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