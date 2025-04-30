Motosikletle 125 metre sürüklenen 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti | Video
Edirne'de motosikletle 125 metre sürüklenerek tarlaya uçan 25 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Motosiklet sürücüsü Mustafa ve arkasında yolcu olarak bulunan arkadaşı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Mustafa Babacan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, diğer yaralının tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kaza yerinde incelemelerde bulunan jandarma ekipleri yaptıkları ölçümde, motosikletin 125 metre sürüklendiğini tespit etti. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
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