Video Yaşam Motosikletle 125 metre sürüklenen 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti | Video
Motosikletle 125 metre sürüklenen 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti | Video

Motosikletle 125 metre sürüklenen 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti | Video

30.04.2025 | 08:49

Edirne'de motosikletle 125 metre sürüklenerek tarlaya uçan 25 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edirne'nin Karayusuf Köyü yolunda Mustafa Babacan'ın kullandığı 22 EV 802 plakalı motosiklet, kontrolden çıkması sonucu tarlaya uçtu.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Motosiklet sürücüsü Mustafa ve arkasında yolcu olarak bulunan arkadaşı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Mustafa Babacan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, diğer yaralının tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kaza yerinde incelemelerde bulunan jandarma ekipleri yaptıkları ölçümde, motosikletin 125 metre sürüklendiğini tespit etti. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

VI. Ahlâk Şûrası Hasan Kalyoncu Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek | Video 02:42
VI. Ahlâk Şûrası Hasan Kalyoncu Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek | Video 30.04.2025 | 08:49
Motosikletle 125 metre sürüklenen 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti | Video 01:31
Motosikletle 125 metre sürüklenen 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti | Video 30.04.2025 | 08:49
Ankara’da vahşet! Sahiplendiği köpekleri evde parçalayıp öldüren doktor tutuklandı | Video 03:02
Ankara'da vahşet! Sahiplendiği köpekleri evde parçalayıp öldüren doktor tutuklandı | Video 30.04.2025 | 08:44
Batman’da E-Sınav’da kopya düzeneği operasyonu: 1 kişi tutuklandı | Video 00:28
Batman’da E-Sınav’da kopya düzeneği operasyonu: 1 kişi tutuklandı | Video 29.04.2025 | 16:29
Eşini otobüste unuttu; yaşadığı panik gülümsetti | Video 06:04
Eşini otobüste unuttu; yaşadığı panik gülümsetti | Video 29.04.2025 | 15:28
Kaldırımdaki yaşlı adamı ezen 17 yaşındaki sürücüye ev hapsi | Video 02:27
Kaldırımdaki yaşlı adamı ezen 17 yaşındaki sürücüye ev hapsi | Video 29.04.2025 | 15:12
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları Akrobasi Timi’nden KKTC’de selamlama uçuşu | Video 01:07
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları Akrobasi Timi'nden KKTC'de selamlama uçuşu | Video 29.04.2025 | 15:12
Valinin yeğeniyim diyen çakarlı araç sürücüsü yakalandı | Video 02:17
"Valinin yeğeniyim" diyen çakarlı araç sürücüsü yakalandı | Video 29.04.2025 | 15:07
Yağışlı hava ve sürat kazayı beraberinde getirdi: 1’i ağır 8 yaralı | Video 02:06
Yağışlı hava ve sürat kazayı beraberinde getirdi: 1’i ağır 8 yaralı | Video 29.04.2025 | 14:59
Osmaniye’de sahte çekle dolandırıcılık yapan 5 kişi tutuklandı | Video 02:58
Osmaniye’de sahte çekle dolandırıcılık yapan 5 kişi tutuklandı | Video 29.04.2025 | 14:46
Anneye, kızını babasıyla görüşe 43 dakika geç götürdüğü gerekçesiyle 3 gün hapis | Video 09:37
Anneye, kızını babasıyla görüşe 43 dakika geç götürdüğü gerekçesiyle 3 gün hapis | Video 29.04.2025 | 14:26
Spiral makinesiyle kesilmek istenen varil patladı | Video 00:31
Spiral makinesiyle kesilmek istenen varil patladı | Video 29.04.2025 | 14:16
İzmir’de kaçakçılık operasyonu: 6 milyon liralık malzeme ele geçirildi | Video 01:21
İzmir'de kaçakçılık operasyonu: 6 milyon liralık malzeme ele geçirildi | Video 29.04.2025 | 14:14
18 Rus turistin yaralandığı tur midibüsünün devrilme anı kamerada | Video 06:37
18 Rus turistin yaralandığı tur midibüsünün devrilme anı kamerada | Video 29.04.2025 | 13:57
5 çocuk annesi eşini öldüren koca adliyeye sevk edildi | Video 00:43
5 çocuk annesi eşini öldüren koca adliyeye sevk edildi | Video 29.04.2025 | 13:43
18 Rus turistin yaralandığı tur midibüsünün devrilme anı kamerada | Video 06:37
18 Rus turistin yaralandığı tur midibüsünün devrilme anı kamerada | Video 29.04.2025 | 13:32
Kayseri’de TIR’ın altına giren otomobilin sürücüsü feci şekilde can verdi | Video 02:07
Kayseri'de TIR’ın altına giren otomobilin sürücüsü feci şekilde can verdi | Video 29.04.2025 | 12:45
88 yaşındaki milli hakem hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 04:11
88 yaşındaki milli hakem hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 29.04.2025 | 12:34
Minibüslerin sistemine ‘Canlı bomba’ mesajı gönderdi, Şaka yaptım dedi | Video 00:59
Minibüslerin sistemine ‘Canlı bomba’ mesajı gönderdi, "Şaka yaptım" dedi | Video 29.04.2025 | 12:34
Tunceli’deki minibüsün iki araca çarptığı kaza kamerada | Video 01:07
Tunceli’deki minibüsün iki araca çarptığı kaza kamerada | Video 29.04.2025 | 12:17

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY