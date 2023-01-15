Motosikletle geldi, eve kurşun yağdırdı | Video

Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikletle gelen 2 şahıstan birinin eve ateş açtığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Açılan ateşte mermiler bir evin camı ile mutfak duvarına isabet etti. Olayda yaralanan olmazken, polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, gece saatlerinde Hamidiye Mahallesi 1.Uludağ Sokak'ta meydana geldi. Otomobilden inen 2 şahıs, Emin S.'nin ikametinin zilini çaldılar. Kapıyı açan olmayınca olay yerinden yaya olarak ayrılan 2 şahıs 5 dakika sonra motosikletle evin önüne geldiler. Motosikletin arkasından inen bir şüpheli, ikamete ateş etti. Mermilerden biri, dairenin mutfak camına diğeri de duvarına isabet etti. Saldırıyı gerçekleştiren şahıslar, motosikletle kaçarak kayıplara karıştılar. Sabah olunca cam kırıklarını gören ev sahibi, polis ekiplerine haber verdiler.

SALDIRI ANI KAMERADA

Güvenlik kamera görüntülerinde şahısların gelip ikamet zilini çaldığı, daha sonra motosikletle gelip ikamete ateş açtıkları yer aldı.

Polis şüphelileri yakalanması için çalışma başlattı.