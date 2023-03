Motosikletle kaza yapan astsubay son yolculuğuna uğurlandı | Video 23.03.2023 | 15:02 İzmir'in Buca ilçesinde önceki gün motosikletle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden astsubay memleketi Erzincan’da toprağa verildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

21 Mart günü akşam saatlerinde meydana gelen kazada, 23 yaşındaki astsubay Ömer Can Yıldıztaş motosikletle Buca'dan Gaziemir istikametine seyir halinde iken, aynı istikamette giden H.K. idaresindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan Ömer Can Yıldıztaş, kaza mahallinde hayatını kaybetti.İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan yakınları tarafından teslim alınan Astsubay Ömer Can Yıldıztaş'ın cenazesi memleketi Erzincan'a getirildi.Erzincan'da Terzibaba Camisine getirilen Yıldıztaş'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Terzibaba Mezarlığına defnedildi.Cenaze merasimine, Yıldıztaş'ın yakınlarının yanı sıra Erzincan Vali Yardımcısı Ömer Özbay, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hakan Dedebağı, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.