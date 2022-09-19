Motosikletle uyuşturucu satıyordu, suçüstü yakalandı | Video

İstanbul’da motosikletle uyuşturucu madde satışı yapan bir kişi, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından suçüstü yakalandı.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Hürriyet Mahallesi'nde sokaklarda motosikletle uyuşturucu madde satışı yapan R.S. (40) isimli uyuşturucu madde satıcısını fiziki olarak takibe aldı. Durdurulan motosiklet üzerinde yapılan aramalarda; tek tek paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş toplam 351 gram Marihuana maddesi, paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan iki hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen yedi bin 55 lira nakit para ve çok sayıda kilitli şeffaf poşet ele geçirildi. Motosiklet sürücüsü uyuşturucu madde satıcısı R.S., Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından uyuşturucu maddelerle suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Uyuşturucu madde ticareti ve yaralama başta olmak üzere farklı suçlardan kaydı olan R.S. adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.