Motosikletle uyuşturucu servisi yapıyordu! Suçüstü yakalandı | Video

İstanbul’da evinde imal ettiği uyuşturucu maddeleri satarak piyasaya süren ve uyuşturucu maddeleri motosikletle adreslere servis eden bir uyuşturucu madde satıcısı; Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından suçüstü yakalandı.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Söğütlü Çeşme Mahallesi'nde E.K. isimli bir kişinin ikamet adresinde uyuşturucu madde imalatı yaptığını, imal ettiği uyuşturucu maddeleri ise satarak piyasaya sürdüğünü ve uyuşturucu maddeleri motosikletle evlere servis ettiğini tespit etti. E.K. suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda bir kilo 600 gram Hint Keneviri, 198 parça halinde satışa hazır toplamda 855,23 gram Marihuana maddesi, yedi bitki besleme ilacı, paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan bir hassas terazi, uyuşturucu madde imalatında kullanılan düzenek, havalandırma motoru, oda ısısını ve nemi ölçmek için derece, uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan bir cep telefonu ve yine uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 150 euro nakit para ele geçirildi. "Taksirle Yaralama, Açıktan Hırsızlık ve İş Yerinden ve Kurumdan Hırsızlık" suçlarından toplam yedi suç olan ve "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan ötürü adliyeye sevk edilen E.K. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.