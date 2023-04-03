Motosikletle zehir servisine suçüstü! Satışa hazır uyuşturucularla yakaladılar | Video 03.04.2023 | 14:54 İstanbul’da motosikletle uyuşturucu madde satışı yapan bir kişi; Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından suçüstü yakalandı. Motosikletin selesinin içerisinde paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş çok sayıda uyuşturucu madde bulundu. xbtn VİDEO DEVAM EDİYOR

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Fatih İlçesi Derviş Ali Mahallesi'nde bir sokakta R.B. isimli motosiklet sürücüsünü şüphe üzerine durdurdu. R.B.'nin üzerinde üç gram Kokain maddesi ve motosikletin sele kısmındaki gizli bölmede satışa hazır halde 27,6 gram Kokain maddesi ve 7,2 gram Marihuana maddesi ele geçirildi. Motosikletle uyuşturucu madde satışı yaptığı iddia edilen R.B. isimli uyuşturucu madde satıcısı "Uyuşturucu Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.