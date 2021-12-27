Motosikletleri böyle çaldılar! Sahibi gibi davranıp... | Video

İstanbul’da sahibi gibi davranıp park halindeki motosikletleri çalan 2 kişi yakalandı.

İki hırsız son 3 ayda Çekmeköy'de sahibi gibi davranarak park halindeki 8 motosikleti çaldı. Güvenlik kamera görüntüleri detaylı bir şekilde incelendi. Olayları E.A. ve Y.F.E. isimli iki kişinin gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüpheliler Ümraniye İlçesi'nde yakalanarak gözaltına alındı ve "Motosiklet Hırsızlığı" suçundan adliyeye sevk edildi.