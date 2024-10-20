Video Yaşam Motosikletleri karıştırıp başka motora binip gitti, polisin araması ile geri getirdi | Video
Motosikletleri karıştırıp başka motora binip gitti, polisin araması ile geri getirdi | Video

Motosikletleri karıştırıp başka motora binip gitti, polisin araması ile geri getirdi | Video

20.10.2024 | 11:11

Manavgat’ta bir kişi park halindeki aynı renk ve modeldeki motosikletleri karıştırarak kendi motoru sandı. Başkasına ait motosiklete binerek giden vatandaş, durumu fark eden diğer sürücünün polisi aramasının ardından telefonla ulaşılarak geri çağrıldı.

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde Karadeniz fıkralarını aratmayacak bir olay yaşandı. Banka şubesinin kapanma saatine yakın bir saatte işlem yaptırmak üzere 07 BJH 259 plakalı motosikletiyle Barbaros Caddesi üzerinde bulunan banka şubesine gelen Hasan Oruç isimli vatandaş banka kapanmadan işlemini yaptırdıktan sonra aceleyle motosikletine binerek banka şubesinden ayrıldı. Bu olaydan kısa bir süre sonra yine aynı şekilde bankada işlemini yaptıran Murat Koç, bankadan çıktıktan sonra 07 BJM 118 plakalı motosikletinin anahtarını bulamadı.

PLAKAYA BAKINCA KENDİ MOTORU OLMADIĞINI ANLADI
Motosikletinin anahtarını aceleyle bankaya girerken motosikletin üzerinde unuttuğunu hatırlayan Murat Koç, anahtarı motosikletin üzerinde de bulamayınca plakaya baktığında motosikletin kendi motosikleti olmadığını, aynı marka-model ve aynı renk başka bir motosiklet olduğunu gördü. Motosikletine yanlışlıkla bankanın önündeki başka bir motosiklet sürücüsünün binip gittiğini anlayan Murat Koç, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğini arayarak durumu bildirdi. Görevlinin telefonla ulaştığı Hasan Oruç, kısa süre sonra bankaya geri geldi. Hasan Oruç ve Murat Koç, motosikletleri birbirinden ayırmanın mümkün olmayacağını belirterek tokalaştılar ve kendi motosikletlerine binerek bankadan ayrıldı.

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