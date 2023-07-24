Motosikletli 2 gencin hayatını kaybettiği feci kaza kamerada | Video
Mersin'de motosikletin refüje çarpması sonucu meydana gelen 2 gencin hayatını kaybettiği kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı.
Bugün kaza anına ait görüntüler de ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler de, hızla gelen motosikletin kavşakta refüje çarpma anı ile savrulmaları yer aldı.
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