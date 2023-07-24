Motosikletli 2 gencin hayatını kaybettiği feci kaza kamerada | Video 24.07.2023 | 15:34 Mersin'de motosikletin refüje çarpması sonucu meydana gelen 2 gencin hayatını kaybettiği kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, dün Mersin-Antalya D-400 karayolunda Erdemli ilçesi Akdeniz Mahallesi sınırlarında Orman İşletme Müdürlüğü yanında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mersin istikametine seyir halinde olan 33 AFZ 726 plakalı motosiklet, refüj ve uyarı levhasına çarptı. Kazada motosiklette bulunan Mihrac Enes Direk (22) ile Enes İmir (24) fırlayarak yere düştü. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri her iki gencin de olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza yerinde yapılan inceleme sonrası cenazeler ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı.Bugün kaza anına ait görüntüler de ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler de, hızla gelen motosikletin kavşakta refüje çarpma anı ile savrulmaları yer aldı.