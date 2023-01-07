Video Yaşam Motosikletli çamaşır hırsızları kamerada | Video
Motosikletli çamaşır hırsızları kamerada | Video

Motosikletli çamaşır hırsızları kamerada | Video

07.01.2023 | 09:49

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Motosikletli çamaşır hırsızları kamerada | Video 00:44
Motosikletli çamaşır hırsızları kamerada | Video 07.01.2023 | 09:49
Oto galeriye silahlı saldırı: 2 yaralı | Video 01:58
Oto galeriye silahlı saldırı: 2 yaralı | Video 06.01.2023 | 16:30
Sancaktepe’de trafikte yol verme kavgası kamerada | Video 00:34
Sancaktepe'de trafikte yol verme kavgası kamerada | Video 06.01.2023 | 15:38
Karabük’te iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı | Video 01:38
Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı | Video 06.01.2023 | 15:56
Okula kardeşlerini görmeye gelen annesini öldüren liseli ve babası adliyede | Video 00:54
Okula kardeşlerini görmeye gelen annesini öldüren liseli ve babası adliyede | Video 06.01.2023 | 15:16
Drift atan traktör sürücüsüne 21 bin lira ceza | Video 00:41
Drift atan traktör sürücüsüne 21 bin lira ceza | Video 06.01.2023 | 15:16
Zeytinburnu’nda silahlı kavga: 1 ölü | Video 01:42
Zeytinburnu'nda silahlı kavga: 1 ölü | Video 06.01.2023 | 15:00
Gaziantep’te kaçak çay baskını: 1 gözaltı | Video 00:14
Gaziantep'te kaçak çay baskını: 1 gözaltı | Video 06.01.2023 | 14:58
İzmir’de boya fabrikasında patlama: 5 yaralı | Video 01:01
İzmir'de boya fabrikasında patlama: 5 yaralı | Video 06.01.2023 | 14:35
Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı | Video 00:53
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı | Video 06.01.2023 | 12:44
Bayrampaşa’da eski eşine dehşeti yaşattı! Sokak ortasında kimyasal maddeli saldırı | Video 08:28
Bayrampaşa'da eski eşine dehşeti yaşattı! Sokak ortasında kimyasal maddeli saldırı | Video 06.01.2023 | 13:57
Müge Anlı’da Sinan Sardoğan’dan itiraf! Hamide Hanım’dan önce kızına musallat oldum! | Video 14:05
Müge Anlı'da Sinan Sardoğan'dan itiraf! "Hamide Hanım’dan önce kızına musallat oldum!" | Video 06.01.2023 | 13:56
Film gibi dolandırıcılık hikayesi! Eşler birbirlerinden habersiz dolandırıldı | Video 05:09
Film gibi dolandırıcılık hikayesi! Eşler birbirlerinden habersiz dolandırıldı | Video 06.01.2023 | 12:29
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yolcu uçağı tavşana çarptı! Altımızdan tavşan geçti. Ezip ezmediğimizi bilmiyoruz | Video 01:25
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağı tavşana çarptı! "Altımızdan tavşan geçti. Ezip ezmediğimizi bilmiyoruz" | Video 06.01.2023 | 13:29
Müge Anlı, ’Sapık Sinan’ın önce anlatıp sonra yalanladıklarını ses kaydıyla kanıtladı! Hamide kızını bana vermeyince... | Video 03:46
Müge Anlı, 'Sapık Sinan'ın önce anlatıp sonra yalanladıklarını ses kaydıyla kanıtladı! "Hamide kızını bana vermeyince..." | Video 06.01.2023 | 13:02
Aydın’da Gelin erkek çıktı iddiası ortalığı karıştırdı | Video 03:01
Aydın’da "Gelin erkek çıktı" iddiası ortalığı karıştırdı | Video 06.01.2023 | 12:28
Sabiha Gökçen Havalimanı pistinde tavşan kazası | Video 02:19
Sabiha Gökçen Havalimanı pistinde tavşan kazası | Video 06.01.2023 | 12:28
Sarıkamış Ekspresi şehitleri anmak için Ankara’dan yola çıktı | Video 04:34
"Sarıkamış Ekspresi" şehitleri anmak için Ankara’dan yola çıktı | Video 06.01.2023 | 12:28
Türkiye’nin kahramanı Fethi Sekin’in doğup büyüdüğü ev ilk kez görüntülendi | Video 09:08
Türkiye'nin kahramanı Fethi Sekin’in doğup büyüdüğü ev ilk kez görüntülendi | Video 06.01.2023 | 12:28
İzmir polisinden zehir baskını: 22 kilo esrar ele geçirildi | Video 00:44
İzmir polisinden zehir baskını: 22 kilo esrar ele geçirildi | Video 06.01.2023 | 12:30

Bursa'da motosikletli çamaşır hırsızları güvenlik kamerasına yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletle gezen 2 şüpheli şahıs kuruması için cama asılan montu gözüne kestirdi. Bir süre gözetleme yapan şüpheliler fırsatını bulduğu an camda asılı olan montu çalarak kayıplara karıştı.

O anlar evin güvenlik kamerasına yansıdı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA