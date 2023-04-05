Motosikletli çete 18 milyonluk pırlanta çaldı: 4 şüpheli gözaltına alındı | Video 05.04.2023 | 15:43 İstanbul Şişli ve Başakşehir’de iki ayrı iş yerinden yaklaşık 18 Milyon liralık vurgun yapan motosikletli hırsızlık çetesi 4 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler Hırsızlık Büro Ekiplerince yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Şişli'de 17 Mart akşamı H.E.'ye ait kuyumcuya giren hırsızlar 10 milyon liralık pırlanta takı ve 3 adet rolex saati çalıp kaçtı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, 23 Mart Perşembe günü aynı hırsızların Bağcılar'da bir kuyumcuya girdiği ve 8 milyon lira değerinde altın takı çaldığı belirlendi.

HIRSIZLIK ANLARI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yapılan çalışmalarla, şüphelilerin hırsızlık görüntülerinin güvenlik kameralarına yansıdığı tespit edildi. Görüntülerde, şüphelilerin iki ayrı motosikletle olay yerine geldikleri, kask taktıkları, kapı camlarını kırarak içeri girdikten sonra raflarda buldukları değerli eşyaları çaldıkları görüldü.

ŞÜPHELİLER TEK TEK YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kimliklerini belirlediği şüphelileri yakalamak için operasyon yaptı. Şüpheliler S.U. (35), S.D. (35), B.C.Ö.(26) ve E.D.(38) gözaltına alındı.

Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen şüphelilerin daha önceden çok sayıda polis geliş kayıtları olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.