Motosikletli çift kendilerini sıkıştıran servis aracına kaskla saldırdı! O anlar kamerada | Video 24.08.2024 | 10:26 Esenyurt'ta motosikletli bir çift kendilerini sıkıştıran servis şoförü ile tartıştı. Servis şoförüne sinirlenen kadın motosikletten atlayarak kask ile servis aracına saldırdığı o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi Ahmet Arif Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, servis aracı yol verme tartışması nedeniyle caddede ilerleyen motosikletli çifti trafikte sıkıştırdı. Servis şoförü motosikletli sürücüye yol vermemek için aracını motosikletin üzerine sürdü. Servis aracına sinirlenen motosikletin arkasındaki kadın, motosikletten atlayıp kask ile servis aracına saldırdı. O anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, motosikletliyi sıkıştıran servis aracının o anları ve motosikletli kadının kaskla servise vurduğu anlar yer aldı. Servis aracının şoförünün de demir çubukla aşağı inmesiyle kavgaya tutuşan taraflar çevredeki vatandaşların araya girmesiyle güçlükle ayrıldı.