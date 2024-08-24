Motosikletli çift kendilerini sıkıştıran servis aracına kaskla saldırdı! O anlar kamerada | Video
Esenyurt'ta motosikletli bir çift kendilerini sıkıştıran servis şoförü ile tartıştı. Servis şoförüne sinirlenen kadın motosikletten atlayarak kask ile servis aracına saldırdığı o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:47
Karadeniz'de palamut bereketi 24.08.2024 | 10:25
01:20
01:09
Evinden çıktı, silahla vuruldu! O anlar kameraya yansıdı | Video 24.08.2024 | 09:16
01:20
03:00
03:16
Küçükçekmece'de taksi durağına silahlı saldırı 24.08.2024 | 10:23
03:16
Kocaeli'de motosiklet hafif ticari araca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı 24.08.2024 | 10:13
00:29
Metrobüsteki yumruklu yer verme kavgası kamerada! 24.08.2024 | 10:09
00:15
Bir kilogramdan fazla uyuşturucuyla yakaladılar 24.08.2024 | 10:00
01:13
03:52
01:09
Adana'da silahlı saldırı kamerada... Evinden çıkarken vuruldu... 24.08.2024 | 09:04
00:42
02:54
Isparta-Antalya karayolunda yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı | Video 24.08.2024 | 08:43
00:47
Kütahya’da ahşap ev yangını 24.08.2024 | 07:58
00:42
Afyonkarahisar'daki zincirleme kaza kamerada: 2 ölü, 12 yaralı! 24.08.2024 | 07:59
00:45
İzmir'de "150 lira" kavgası: 2 kişi tabancayla vuruldu 24.08.2024 | 07:58
02:54
Isparta-Antalya karayolunda yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı 24.08.2024 | 07:58
00:42