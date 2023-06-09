Motosikletli genç kalp masajıyla hayata döndü, arkadaşının feryadı yürekleri dağladı | Video 09.06.2023 | 11:04 Antalya’da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü gencin olay yerinde kalbi durdu. Sağlık ekiplerinin uzun süren kalp masajı sonra genç hayata dönerken, aynı kazada yaralanan kızın feryatları ise yürekleri dağladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi 1264 sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Ali Çetin Kaya Caddesi üzerinde motosikleti ile seyir halinde bulunan Samet Can Taşçı, 1264 sokak üzerinde sürücüsü öğrenilemeyen otomobil ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücü genç ve arkasında bulunan kız arkadaşı yere düştü. Gençlerin ilk yardımına çevrede bulunan vatandaşlar koştu. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri kalbi duran motosiklet sürücüsü gence uzun süre kalp masajı yaptı. Bu sırada sinir krizleri geçiren ve aynı kazada yaralanan genç kız ise ablasına, uzun süre "Abla Samet gitti, Aleyna ben ne yaptım" diyerek feryat etmesi yürekleri burktu.

KAZA ANLARI KAMERADA

Kalp masajının ardından nabzı yeniden atmaya başlayan genç, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Kaza anları ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde motosiklet ile otomobilin sokak ve caddenin birleştiği noktada suratla çarpıştı ve gençlerin yere düştüğü görüldü. Polisin kazayla ilgili incelemesi ise devam ediyor.