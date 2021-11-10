Video Yaşam Motosikletli gencin feci ölümü kamerada | Video
Motosikletli gencin feci ölümü kamerada | Video

Motosikletli gencin feci ölümü kamerada | Video

10.11.2021 | 14:32

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Çorum’da gece saatlerinde meydana gelen motosiklet kazasında, ağır yaralanan 23 yaşında bir genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Kaza Yavruturna Mahallesi Kulaksız 1. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikleti ile sokağa giren Yasin Karabıyık (23), bilinmeyen bir nedenle kontrolünü kaybederek yolun sağ tarafında park halindeki bir otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet metrelerce savrularak hurdaya dönerken, çarpışma anında motosikletten yola fırlayan genç ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi ve polis sevk edildi. 112 ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yasin Karabıyık, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti

'KAZA ANI GÜVENLİK KAMERSINA BÖYLE YANSIDI'
Gece geç saatlerde meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan kaza anı çevrede bulunan bir işyerinin gaüvenlik kamerasına yansıdı. Kamera görüntülerinin kadrajına direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün park halindeki araca çarpma anı, motosikletin alevler çıkararak sürüklenmesi, sürücünün fırlayarak yere düşmesi ve sonrasında yaşanan gelişmeler yansıdı.

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