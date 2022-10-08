Motosikletli gencin hayatını kaybettiği kazaya dair yeni görüntüler ortaya çıktı | Video
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Erzurum Atatürk Üniversitesi Kavşağı'nda üniversite öğrencisi motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Kazada motosiklet sürücüsünün yoldan geçen bir otomobilin çarpması sonucu yere düşerek servis aracının altında kaldığı belirlendi.
Polis araç kamerasına yansıyan görüntüler sonrası kazayla ilgili incelemelerini genişletti.