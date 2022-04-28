Motosikletli gençle kamyonetin çarpıştığı anlar kamerada | Video

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Antalya’nın Serik ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hastaneye kaldırılan 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza anı ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.