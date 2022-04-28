Video Yaşam Motosikletli gençle kamyonetin çarpıştığı anlar kamerada | Video
Motosikletli gençle kamyonetin çarpıştığı anlar kamerada | Video

Motosikletli gençle kamyonetin çarpıştığı anlar kamerada | Video

28.04.2022 | 15:18

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Antalya’nın Serik ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hastaneye kaldırılan 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza anı ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

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Kaza, Serik ilçesine bağlı Abdurrahmanlar mahallesi Şatırlı mevkii yol ayrımında meydana geldi. Kazada H.B.' nin kullandığı kamyonet ile Hüseyin Özen (17)'in kullandığı motosiklet çarpıştı. Kaza sonrası ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü Özen, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak Kepez Devlet Hastanesine sevk edildi. Özen, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü H.B olay sonrası gözaltına alındı.

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