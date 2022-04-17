Video Yaşam Motosikletli gençlerden yürekleri ağza getiren hareket | Video
Motosikletli gençlerden yürekleri ağza getiren hareket | Video

Motosikletli gençlerden yürekleri ağza getiren hareket | Video

17.04.2022 | 16:35

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Antalya’nın Serik ilçesinde motosikletli iki gencin önlerinde giden kamyonun arkasına yaklaşarak tehlikeli hareketlerde bulunması yürekleri ağza getirdi.

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Antalya'nın Serik ilçesi D-400 karayolunda motosikletli iki genç, seyir halindeyken önünde ilerleyen kamyonun arkasına yaklaşarak hem kendi canlarını hiçe saydı hem de trafiği tehlikeye attı. Yaptıkları bu tehlikeli davranışı cep telefonu ile kaydeden sürücünün davranışı ise yürekleri ağza getirdi. Pes dedirten görüntüler sosyal medyada yayınlanınca polis ekipleri harekete geçti. Plaka üzerinden motosiklet sürücüsüne 588 TL cezai işlem uygulandığı öğrenildi.

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