Motosikletli gençlerden yürekleri ağza getiren hareket | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Antalya’nın Serik ilçesinde motosikletli iki gencin önlerinde giden kamyonun arkasına yaklaşarak tehlikeli hareketlerde bulunması yürekleri ağza getirdi.