Motosikletli gençlerin tehlikeli sürüşü kamerada | Video

Antalya'da 2 gencin yüzüstü uzanarak motosiklet kullandığı anlar, diğer sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki gencin de kasksız olduğu dikkat çekti.

Antalya'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken, 2 motosikletli genç, karayolunda yaptıkları akrobatik hareketlerle hayatını riski attı, trafiği de tehlikeye soktu. Aksu yönünden Antalya istikametine doğru seyir halinde olan kasksız 2 sürücü, plakasız motosikletleri üzerinde yüzüstü yattı. Motosiklet sürücülerinden biri yanlarından geçen bir otomobilin kendilerini çektiğini fark etmesi üzerine bu kez de ellerinden birini bırakıp, gidonu tek eliyle tutmaya başladı. Motosiklet sücülerinin tehlikeli yolculuğunda hızları zaman zaman 70 kilometreye ulaştı. Sürücülerin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.