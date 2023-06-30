Motosikletli grubun tehlikeli yolculuğu kamerada: Seyir halindeyken yanındakine tekme attı | Video 30.06.2023 | 14:52 E-5 Bahçelievler Avcılar istikametinde seyreden bir grup motosikletli yaptıkları hareketlerle trafiği tehlikeye düşürdü. Zaman zaman ayağa kalkan sürücünün, yanındaki diğer motosikletliye tekme atması "bu kadarına da pes artık" dedirtti. VİDEO DEVAM EDİYOR

E-5 Bahçelievler Avcılar istikametinde dün akşam saatlerinde seyreden motosikletli grup, zaman zaman yaptıkları hareketlerle hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye düşürdü. Motosikletini ayağa kalkarak kullanan sürücü görenleri hayrete düşürdü. Aynı sürücünün yanındaki diğer motosikletliye de tekme attığı görüldü. Motosikletli grubun tehlikeli yolculuğu cep telefonu kameralarına yansıdı.