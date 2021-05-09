Video Yaşam Motosikletli kapkaççı dehşeti kamerada | Video

Motosikletli kapkaççı dehşeti kamerada | Video

Motosikletli kapkaççı dehşeti kamerada | Video
09.05.2021 | 10:56

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Bağcılar’da kaldırımda yürüyen vatandaşların yanına motosikletle yaklaşarak cep telefonlarını kapkaç yapan kasklı 2 şahıs, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Kapkaç anı kameralara yansırken, 6 farklı olaya karışan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Olay, geçtiğimiz 13 Nisan Salı günü saat 12.30 sıralarında Bağcılar Güneşli'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde cep telefonuna bakarak kaldırımda yürüyen bir genci hedef alan kasklı 2 şahıs, motosikletle yanına yaklaştı. Gencin dalgınlığından yaralanan şahıslar, cep telefonun kapkaç yaparak hızla kaçmaya başladı. Telefonu çalınan genç bir süre peşinden koştu ancak şahıslar kayıplara karıştı. Kapkaç anı ise güvenlik kameraların saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, genç kaldırımda yürüdüğü esnada cep telefonuna bakıyor. Arkasından motosikletle yaklaşan kapkaççı elindeki cep telefonunu çalıyor. Şahıslar motosikletle kaçarken, genç ise arkalarından koşuyor. Vatandaşlar ise ne olup bittiğini anlamaya çalışıyor.

BAĞCILAR POLİSİ KAPKAÇÇILARI SUÇÜSTÜ YAKALADI
Dehşeti gencin ihbarı üzerine olay yerine Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, gencin ve vatandaşların ifadelerine başvurarak çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Şahısların kaçtığı güzergahtaki güvenlik kamera görüntülerini tek tek inceleyen Bağcılar polisi, önce motosikletin plakasını ardından da şahısların eşkallerini tespit etti. Şahısları takibe alan polis ekipleri, aynı mevkide başka bir vatandaşı kapkaç yapacakları esnada suçüstü yakalandı.

SUÇ MAKİNESİ KAPKAÇÇILAR TUTUKLANDI
Gözaltına alınan Onur Y. (26) ve Muhammet D. (23) sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından emniyete götürüldü. Emniyette "kapkaç", "kullanmak için uyuşturucu", "görevi yaptırmamak için direnme", "uyuşturucu madde ticareti", "kasten yaralama" ve "işyerinden ve kurumdan hırsızlık" suçlarından çok sayıda kaydı bulunan suç makinelerinin 6 farklı kapkaç olayını da gerçekleştirdikleri ortaya çıktı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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