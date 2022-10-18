Video Yaşam Motosikletli kapkaççılar tutuklandı | Video
Motosikletli kapkaççılar tutuklandı | Video

Motosikletli kapkaççılar tutuklandı | Video

18.10.2022 | 10:04

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Adana’da 2 kişinin cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan motosikletli 2 şüpheli yakalandı. Tutuklanan zanlıların mağdurun cep telefonunu çalma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Adana'da elindeki telefona bakarak sokakta yürüyen Ahmet A.'nın arkasından motosikletle gelen 2 kapkaçı adamın elindeki telefonu alıp kaçtı. Cep telefonu çalınan Ahmet A., yaşadığı bir anlık şokun üzerine hırsızların peşinden koştu ancak yakalayamadı. Cep telefonu hırsızlık anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Bir kişinin daha cep telefonunu aynı yöntemle çalan kapkaççılar polis tarafından yakalandı. Suçunu itiraf eden zanlılar tutuklandı.

KAMERAYA YANSIDI
Olay, 9 Ekim günü saat 02.00 sıralarında Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Cep telefonuna bakarak sokakta ilerleyen Ahmet A.'nın arkasından motosikletli 2 kişi yaklaştı. Şüpheliler, Ahmet A.'nın elindeki cep telefonunu alıp, kaçmaya başladı.

Kapkaç ile birlikte şoke olan Ahmet A., önce arkasına baktı, sonra da şüphelilerin peşinden koştu. Motosikletli şüpheliler, ara sokağa girerek izini kaybettirdi. Bu anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

BİRKAÇ SAAT SONRA YİNE YAPTILAR
Şüpheliler bu olaydan saatler sonra bu kez de Seyhan ilçesi Türkocağı Mahallesi'nde yürüyen Gökhan A.'nın elindeki cep telefonunu alarak kaçtı. Mağdurlar soluğu poliste aldı. Şikâyet üzerine Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Kapkaç olaylarının yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis, motosiklet sürücüsünün Muhammed L. (21), cep telefonlarını çalan şüphelinin ise İbrahim Ş. (22) olduğunu tespit etti.

SUÇLARINI İTİRAF ETTİLER
Polis, saklandıkları adrese düzenlenen operasyonla şüphelileri yakaladı. Emniyete götürülen şüpheliler, sorgularında suçlarını kabul etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammed L. ile İbrahim Ş., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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