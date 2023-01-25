Motosikletli kapkaççıyı yakalayıp tutuklattılar | Video

İstanbul'un Beyoğlu İlçesi'nde bir motosikletli kapkaççı; aynı gün iki kişinin çantalarını kapkaç yöntemiyle çalarak kaçtı. İnceleme başlatan ve güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; kimliğini kısa süre içerisinde tespit ettikleri C.B. isimli kapkaççıyı yakaladı.

Mağdurlara ait olan bir adet cep telefonu ve bir adet dizüstü bilgisayar ele geçirilerek muhafaza altına alındı ve sahiplerine teslim edildi.

"Kapkaç" suçundan adliyeye sevk edilen C.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.