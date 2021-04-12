Video Yaşam Motosikletli kuryenin ölümden döndü. Vicdansız sürücü çarpıp kaçtı | Video

Motosikletli kuryenin ölümden döndü. Vicdansız sürücü çarpıp kaçtı | Video

Motosikletli kuryenin ölümden döndü. Vicdansız sürücü çarpıp kaçtı | Video
12.04.2021 | 10:43

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kabine toplantısı için geri sayım: Yeni tedbirler alınacak mı, Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı ne zaman, bugün mü? | Video 01:17
Kabine toplantısı için geri sayım: Yeni tedbirler alınacak mı, Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı ne zaman, bugün mü? | Video 12.04.2021 | 09:54
Van'daki yangından geriye yürekleri yakan bu görüntüler kaldı... 03:35
Van'daki yangından geriye yürekleri yakan bu görüntüler kaldı... 12.04.2021 | 11:26
Süratli giden sürücü çarptığı duvarı parçaladı. İnanılmaz kaza kamerada | Video 03:11
Süratli giden sürücü çarptığı duvarı parçaladı. İnanılmaz kaza kamerada | Video 12.04.2021 | 11:33
Bursa'da güvercin kavgası kanlı bitti | Video 02:10
Bursa'da güvercin kavgası kanlı bitti | Video 12.04.2021 | 11:16
Bahçelievler’de taşlı, sopalı, bıçaklı meydan muharebesi kamerada | Video 00:53
Bahçelievler’de taşlı, sopalı, bıçaklı "meydan muharebesi" kamerada | Video 12.04.2021 | 11:16
‘Anne’ dedi, kesilmekten kurtuldu | Video 00:28
‘Anne’ dedi, kesilmekten kurtuldu | Video 12.04.2021 | 11:34
Bursa'da kısıtlamada parkta toplanan gençler kavga etti 00:34
Bursa'da kısıtlamada parkta toplanan gençler kavga etti 12.04.2021 | 11:07
İstanbul Şişli'de restoranda hırsızlık yapan yabancı uyruklu kadınlar kamerada 01:15
İstanbul Şişli'de restoranda hırsızlık yapan yabancı uyruklu kadınlar kamerada 12.04.2021 | 11:07
İstanbul Ümraniye'de otomobile balıklama atlayan hırsız kamerada 02:55
İstanbul Ümraniye'de otomobile balıklama atlayan hırsız kamerada 12.04.2021 | 09:59
İstanbul Sarıyer'de dehşet! İETT otobüsü şoförüne bıçaklı mermerli saldırı anı kamerada 04:35
İstanbul Sarıyer'de dehşet! İETT otobüsü şoförüne bıçaklı mermerli saldırı anı kamerada 12.04.2021 | 11:04
Tartıştığı adama sıktı, kavgayı ayıran vuruldu. Dehşet anları kamerada | Video 05:02
Tartıştığı adama sıktı, kavgayı ayıran vuruldu. Dehşet anları kamerada | Video 12.04.2021 | 10:43
Motosikletli kuryenin ölümden döndü. Vicdansız sürücü çarpıp kaçtı | Video 03:04
Motosikletli kuryenin ölümden döndü. Vicdansız sürücü çarpıp kaçtı | Video 12.04.2021 | 10:43
Müge Anlı canlı yayın izle! 12 Nisan 2021 Pazartesi atv izle! Müge Anlı'da flaş açıklama: 21 Milyon TL'yi geçti! 24:50
Müge Anlı canlı yayın izle! 12 Nisan 2021 Pazartesi atv izle! Müge Anlı'da flaş açıklama: 21 Milyon TL'yi geçti! 12.04.2021 | 10:33
SON DAKİKA: Ünlü Oyuncu Mustafa Üstündağ'ın silahlı kavgasının şok görüntüleri ortaya çıktı! 01:15
SON DAKİKA: Ünlü Oyuncu Mustafa Üstündağ'ın silahlı kavgasının şok görüntüleri ortaya çıktı! 12.04.2021 | 08:38
Kısıtlamayı ihlal eden tamirci gençler ortalığı birbirine kattı | Video 03:51
Kısıtlamayı ihlal eden tamirci gençler ortalığı birbirine kattı | Video 12.04.2021 | 09:56
Oyuncu Mustafa Üstündağ ralli yarışları sonrası silahlı kavgaya karıştı | Video 01:15
Oyuncu Mustafa Üstündağ ralli yarışları sonrası silahlı kavgaya karıştı | Video 12.04.2021 | 10:06
Kısıtlamada hareketli dakikalar. Dur ihtarına uymayıp kaçtı, uyuşturucu madde ile yakalandı | Video 03:08
Kısıtlamada hareketli dakikalar. Dur ihtarına uymayıp kaçtı, uyuşturucu madde ile yakalandı | Video 12.04.2021 | 09:56
İstanbul Büyükçekmece'de tanker bariyerlere çarptı:1 yaralı 04:41
İstanbul Büyükçekmece'de tanker bariyerlere çarptı:1 yaralı 12.04.2021 | 08:39
İstanbul Tuzla'da ihbara giden polis ekiplerine sürpriz 06:00
İstanbul Tuzla'da ihbara giden polis ekiplerine sürpriz 12.04.2021 | 08:40
Sosyal medyada paylaşmak için ölümü göze aldılar | Video 00:48
Sosyal medyada paylaşmak için ölümü göze aldılar | Video 12.04.2021 | 09:26

Cihangir’de sipariş yetiştirmek üzere seyreden motosikletli kuryeye, sokak arasında süratli bir şekilde giden kapalı kasa minibüs çarptı. Olay anı kameralara yansırken, frene bile basmadan kaçan sürücü kayıplara karıştı. Polis sürücüyü yakalamak için çalışma başlatırken olayla ilgili konuşan kurye Hüseyin Kıraslan, “Birden vurunca zaten ben neye uğradığımı şaşırdım. Biraz hızlı gitmiş olsam, beni paramparça ederdi, ölebilirdim” dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, önceki hafta Cuma günü saat 00.00 sıralarında Beyoğlu Cihangir'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 6 ay önce bir firmada kuryelik yapmaya başlayan 23 yaşındaki Hüseyin Kıraslan, siparişi aldıktan götürmek üzere yola koyuldu. Genç kurye sokak üzerinde normal hızda seyrettiği esnada sağındaki sokakta kapalı kasa minibüsün sürücüsü süratli bir şekilde seyretmeye başladı. Sokağın başına gelen Kıraslan'a o esnada süratli şekilde giden minibüs çarptı. Çarpmanın ardından motosiklet kullanılamaz hale gelirken, Kıraslan ise bacağından hafif şekilde yaralandı.

VİCDANSIZ SÜRÜCÜ ÇARPIP KAÇTI
Çarpan sürücü ise frene bile basmadan olay yerinden aynı hızla kaçtı. Korku dolu anların yaşandığı kaza ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, motosikletli kurye sokağın başına geliyor. O esnada süratli şekilde seyreden minibüs sürücüsü kuryeye çarpıyor. Ardından sürücü frene bile basmadan karşı sokağa girerek kaçıyor. Motosikleti paramparça olan kurye ise koltuktan iniyor ve minibüsün arkasından bakıyor.

"BİRDEN VURUNCA ZATEN BEN NEYE UĞRADIĞIMI ŞAŞIRDIM"
Olayla ilgili konuşan Hüseyin Kıraslan, "Siparişe gidiyordum, sakin şekilde yola girdim. Bir baktım bir sürücü çok hızlı bir şekilde geldi. Birden vurunca zaten ben neye uğradığımı şaşırdım. Biraz hızlı gitmiş olsam, beni paramparça ederdi, ölebilirdim. Motosiklet kullanılamaz hale geldi, psikolojik olarak da sıkıntı yaşıyorum. Ayağım kötü oldu, 4-5 gündür zor üstüne basıyorum. Yaralar ve morluklar var. Şikayetçi oldum, bu şekilde araç kullanmaması lazım. Öfkeyle araç kullanılmaz" dedi.

Öte yandan olayın ardından önce hastaneye giden Hüseyin Kıraslan, rapor almasının ardından emniyete giderek şikayette bulundu. Görüntüleri incelemeye alan polis ekipleri sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA