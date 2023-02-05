Motosikletli kuryenin ölümden döndüğü anlar kamerada | Video 05.02.2023 | 14:58 Mersin'in Tarsus ilçesinde motosikletli kuryenin otomobile çarpıp metrelerce savrulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, sabah saatlerinde Adana Bulvarı'nda meydana geldi. Motosikletiyle bulvarda ilerleyen kurye, dönüş yapan motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü metrelerce savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünü ambulansla hastaneye kaldırdı. Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.