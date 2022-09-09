Video Yaşam Motosikletli magandanın tek teker şovu kamerada | Video
Motosikletli magandanın tek teker şovu kamerada | Video

Motosikletli magandanın tek teker şovu kamerada | Video

09.09.2022 | 09:34

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İstanbul’da motosikletli bir maganda, araçların arasında tek tekerlek üzerinde giderek trafiği tehlikeye düşürdü. O anlar kameraya yansıdı.

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İstanbul'da motosikletli bir maganda, araçların arasında tek tekerlek üzerinde giderek trafiği tehlikeye düşürdü. Hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan motosikletliyi görenler bu kadarına da "pes artık" dedi. Motosikletin üzerinde ayağa kalkarak bir süre ilerleyen sürücünün tek teker şovu cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.

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