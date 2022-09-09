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OTOMATİK OYNAT
00:12
Motosikletli magandanın tek teker şovu kamerada | Video 09.09.2022 | 09:34
03:05
00:41
Tekirdağ'da 350 litre kaçak içki ele geçirildi | Video 09.09.2022 | 09:34
01:32
Sancaktepe’de taciz iddiası: Araçla ezip, sopalarla dövdüler | Video 09.09.2022 | 09:18
00:21
Ardahan'da kaçak sigara operasyonu: 4 gözaltı | Video 09.09.2022 | 09:23
00:34
Adana’da hırsızlara yönelik şafak operasyonu | Video 09.09.2022 | 08:33
02:55
Sinop’ta trafik kazasında cadde savaş alanına döndü: 2 yaralı | Video 09.09.2022 | 08:33
04:04
TEM’de tıra arkadan çarpan kamyon kağıt gibi ezildi: 1 ölü | Video 09.09.2022 | 08:33
00:46
Motosikletle ATV tipi araç çarpıştı... O anlar kamerada | Video 08.09.2022 | 23:18
04:37
Samsun'da feci kaza: 23 araç birbirine girdi, 18 kişi yaralandı | Video 08.09.2022 | 22:47
00:09
Kavşaktaki zincirleme kaza kamerada: 2 yaralı | Video 08.09.2022 | 21:11
02:41
İzolasyon çalışması sırasında yangın çıktı, çatı alev alev yandı | Video 08.09.2022 | 16:58
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02:57
Maltepe’de 3 metruk binanın yıkımı gerçekleştirildi | Video 08.09.2022 | 16:19
01:42
Bal paketlerine zulalanmış 5 kilo metamfetamin ele geçirildi | Video 08.09.2022 | 16:13
00:18
Gaziantep'te 2 otomobil çalan 2 şüpheli tutuklandı | Video 08.09.2022 | 16:06
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Pencereyi levyeyle açtı, telefonları çalıp kaçtı: O anlar kamerada | Video 08.09.2022 | 14:32
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Oyuncu Ali Sürmeli'nin annesi, intihar etti | Video 08.09.2022 | 14:38
İstanbul’da motosikletli bir maganda, araçların arasında tek tekerlek üzerinde giderek trafiği tehlikeye düşürdü. O anlar kameraya yansıdı.