Video Yaşam Motosikletli narkotik polisinin şehit olmasıyla ilgili çekicinin sürücüsü tutuklandı | Video
Motosikletli narkotik polisinin şehit olmasıyla ilgili çekicinin sürücüsü tutuklandı | Video

Motosikletli narkotik polisinin şehit olmasıyla ilgili çekicinin sürücüsü tutuklandı | Video

27.03.2023 | 15:48

Samsun'da kazada motosikletli narkotik polisinin şehit olması ve bir polis memurunun da yaralanması olayıyla ilgili gözaltına alınan çekici sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde Atatürk Bulvarı YEDAŞ kavşağında dün akşam saat 22.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mustafa Ata Traş (43) idaresindeki polis motosikleti, ters yola giriş yapan Hasbi Can Duran yönetimindeki çekici ile çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü polis memuru Mustafa Ata Traş ile yanında bulunan polis memuru İsmail Eken (39) yaralandı. Ağır yaralanan Mustafa Ata Traş kaldırıldığı özel hastanede şehit oldu. Yaralanan diğer polis memuru Mustafa Eken ise Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Çekici sürücüsü Hasbi Can Duran, polis tarafından gözaltına alındı. Denizevleri Polis Merkezindeki işlemleri tamamlanan Duran, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Hasbi Can Duran tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ceylanpınar’da uyuşturucu operasyonu | Video 01:30
Ceylanpınar’da uyuşturucu operasyonu | Video 27.03.2023 | 16:54
Rize’de bir inşaatın 5. katından düşen işçi ağır yaralandı | Video 01:19
Rize’de bir inşaatın 5. katından düşen işçi ağır yaralandı | Video 27.03.2023 | 15:49
Motosikletli narkotik polisinin şehit olmasıyla ilgili çekicinin sürücüsü tutuklandı | Video 01:11
Motosikletli narkotik polisinin şehit olmasıyla ilgili çekicinin sürücüsü tutuklandı | Video 27.03.2023 | 15:48
SON DAKİKA: Silivri’de TEM Otoyolu’nda korkunç kaza: 6 ölü! O anlar kamerada | Video 00:49
SON DAKİKA: Silivri’de TEM Otoyolu’nda korkunç kaza: 6 ölü! O anlar kamerada | Video 27.03.2023 | 16:26
Gaziantep’te 670 bin adet kaçak makaron ele geçirildi | Video 00:43
Gaziantep'te 670 bin adet kaçak makaron ele geçirildi | Video 27.03.2023 | 14:51
Kahramanmaraş’ta binaların enkaz kaldırma çalışması dron ile görüntülendi | Video 06:05
Kahramanmaraş'ta binaların enkaz kaldırma çalışması "dron" ile görüntülendi | Video 27.03.2023 | 14:34
Motosikletini çalan hırsızı üstüne atlayarak yakaladı! O anlar kamerada | Video 03:07
Motosikletini çalan hırsızı üstüne atlayarak yakaladı! O anlar kamerada | Video 27.03.2023 | 14:19
Yastık içerisine gizlenmiş 1 kilo sentetik uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı | Video 01:33
Yastık içerisine gizlenmiş 1 kilo sentetik uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı | Video 27.03.2023 | 14:16
Hayatından endişe ediliyordu, çöp evde yaşadığı ortaya çıktı | Video 03:59
Hayatından endişe ediliyordu, çöp evde yaşadığı ortaya çıktı | Video 27.03.2023 | 13:50
Şanlıurfa’da 1 kişinin yaralandığı komşuların park yeri kavgası kamerada | Video 01:17
Şanlıurfa'da 1 kişinin yaralandığı komşuların park yeri kavgası kamerada | Video 27.03.2023 | 13:54
Ümraniye’de markete pompalı tüfekle saldırı kamerada | Video 04:49
Ümraniye'de markete pompalı tüfekle saldırı kamerada | Video 27.03.2023 | 13:36
Fransa’da protestocular Louvre Müzesi’nin girişini kapattı | Video 00:54
Fransa'da protestocular Louvre Müzesi'nin girişini kapattı | Video 27.03.2023 | 13:25
Boşanma aşamasındaki eşini tehdit eden şahıs, sokak ortasında dakikalarca dövüldü | Video 01:21
Boşanma aşamasındaki eşini tehdit eden şahıs, sokak ortasında dakikalarca dövüldü | Video 27.03.2023 | 13:25
Arkadaşlarıyla tartıştı, taksiden atladı | Video 01:05
Arkadaşlarıyla tartıştı, taksiden atladı | Video 27.03.2023 | 12:45
Genç kızların tekme tokat kavgası kamerada | Video 00:17
Genç kızların tekme tokat kavgası kamerada | Video 27.03.2023 | 12:45
Tasmasız köpek 5 yaşındaki çocuğa ve kadına böyle saldırdı | Video 00:54
Tasmasız köpek 5 yaşındaki çocuğa ve kadına böyle saldırdı | Video 27.03.2023 | 12:30
Deprem bölgesinden gelen ekipler, ayaklarının tozuyla sokak canlıları için sahaya indi | Video 01:24
Deprem bölgesinden gelen ekipler, ayaklarının tozuyla sokak canlıları için sahaya indi | Video 27.03.2023 | 12:19
Başakşehir’de taksi şoförüyle motosikletlinin yol verme kavgası kamerada | Video 01:16
Başakşehir’de taksi şoförüyle motosikletlinin yol verme kavgası kamerada | Video 27.03.2023 | 11:55
Enkazdan çıkarılan keçi doğum yaptı; yavruya veteriner hekimin adı verildi | Video 05:04
Enkazdan çıkarılan keçi doğum yaptı; yavruya veteriner hekimin adı verildi | Video 27.03.2023 | 11:21
Asker eğlencelerinde yürekleri ağızlara getiren görüntüler kamerada | Video 02:44
Asker eğlencelerinde yürekleri ağızlara getiren görüntüler kamerada | Video 27.03.2023 | 11:20

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA