Video Yaşam Motosikletli şahsın yaptıklarını görenler şoke oldu | Video
Motosikletli şahsın yaptıklarını görenler şoke oldu | Video

Motosikletli şahsın yaptıklarını görenler şoke oldu | Video

24.09.2022 | 10:45

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OTOMATİK OYNAT

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Denizli’de akan trafikte motosikletiyle akrobatik hareketler yapan genç, hem kendi hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı.

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Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Gerzele Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Ali Aygören Bulvarı üzerinde seyir halinde olan E.S. idaresindeki motosiklet, akan trafikte tehlike saçtı. Plakası katlanan motosikletle bulvar boyunca akrobasi hareketler yapan trafik magandası, bir süre motosikletle yan oturarak seyir etti. Attığı makaslarla zaman zaman hem kendi hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayan maganda, kendisini kayıt alan diğer araçtaki vatandaşlar tarafından da korkuyla izlendi.

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