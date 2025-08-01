Motosikletli saldırgan iş yerine kurşun yağdırıp kaçtı! O anlar kamerada | Video
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde bir iş yerini kurşun yağmuruna tutan ve ardından kaçan motosikletli şahıs, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Motosikletli şahsın iş yerine kurşun yağdırdığı anlar kameraya yansıdı.
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