Motosikletli sürücü caddenin ortasında bekleyen otomobile böyle çarptı | Video 14.04.2023 | 11:26 Bursa’da anayolun ortasında bekleyen otomobile cadde üzerinden gelen motosiklet çarptı. Motosiklet sürücüsünün yola savrulduğu anlar bir iş yerine ait güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, hastaneye kaldırılan sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde tali yoldan anayola çıkan bir otomobil cadde üzerinde ağır ağır yolun karşısına geçmeye çalıştı. O esnada seyir halindeki bir motosiklet sürücüsü karşısına çıkan aracı son anda fark etti. Frenleyen sürücü yolun ortasındaki otomobile çarparak savruldu. Kazayı gören çevredekiler yaralı adamın yardımına koşarken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi. Kendisi için çağıran ambulansla yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.