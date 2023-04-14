Motosikletli sürücü caddenin ortasında bekleyen otomobile böyle çarptı | Video
Bursa’da anayolun ortasında bekleyen otomobile cadde üzerinden gelen motosiklet çarptı. Motosiklet sürücüsünün yola savrulduğu anlar bir iş yerine ait güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, hastaneye kaldırılan sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
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