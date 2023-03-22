Motosikletli sürücünü hayatını kaybetmişti, o kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video 22.03.2023 | 14:11 Kocaeli’nin Derince ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet, tırın dorsesinin altına girmiş ve motosiklet sürücüsü hayatını kaybetmişti. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Dün, Derince ilçesi D-100 Karayolu Kaşkal mevkiinde meydana gelen kazada, yabancı uyruklu Gassan Mustafa idaresindeki motosiklet, sürücünün kontrolü kaybetmesi neticesinde devrilerek sağ şeritten seyir halinde olan tırın dorsesinin altına girmişti. Sürücü Gassan Mustafa'nın hayatını kaybettiği kazada kardeşi Bessam Mustafa ise yaralanmıştı. Tır şoförü İsmail Ş., ise gözaltına alınmıştı. Adli makamlara sevk edilen sürücü İsmail Ş., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan kaza anının etraftaki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde orta şeritten ilerleyen motosikletin sağ şeride devrilerek seyir halindeki tırın altına girdiği görüldü.