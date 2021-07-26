Video Yaşam Motosikletli ve kar maskeli saldırganlar husumetlilerine ateş açtı | Video

Motosikletli ve kar maskeli saldırganlar husumetlilerine ateş açtı | Video

Motosikletli ve kar maskeli saldırganlar husumetlilerine ateş açtı | Video
26.07.2021 | 09:22

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Bağcılar 100. Yıl Mahallesi’nde motosikletle gelen ve ellerinde silah bulunan kar maskeli saldırganlar, 2 kişiyi yaraladı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, saldırı sonrası saldırganlar ara sokaklara girerek kayıplara karıştı.

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Olay dün saat 21.00 sıralarında Bağcılar 100. Yıl Mahallesi 42 Evler semtinde meydana geldi. İddiaya göre motosikletle gelen ve ellerinde silah olan kar maskeli 2 şüpheli, husumetli oldukları Vedat Ö. ve Selçuk M.'ye silahla defalarca ateş etti. Vedat Ö.'nün ve Selçuk M.'nin vurularak yere yığılmaları sonrası saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler ara sokaklara girerek izini kaybettirirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, olayın gerçekleştiği alana emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Vücudunun üst bölgesine kurşun isabet ederek yaralanan Vedat Ö.'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan polis, saldırıyı gerçekleştiren kar maskeli saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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