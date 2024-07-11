Motosikletli yolun karşısına geçen yayalara çarptı! 2 kişi böyle savruldu | Video
Hatay'ın Antakya ilçesinde motosikletli yolun karşısına geçen 2 yayaya çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kavşakta sıklıkla kazaların yaşandığını dile getiren Ali Meftunzade, "Burada herhangi bir uyarıcı bir tabela veya kasis yok. Burada motorcu kardeşlerimiz genellikle kaza yapıyor. Araçlar çok hızlı geçiyor. Burada çok aşırı bir kaza problemi çoğalmaya başladı. Deprem gününden şu güne kadar hiçbir önlem alınamadı. Yetkililerden rica ediyorum. Bu kavşağa bir çözüm bulsunlar. Burada dün 4 tane motosikletli sürücüler, karteli patlayan bir aracın arkasında kayarak kafasını kaldırıma vurdu ama çok şükür durumları iyi. 3 ay önce Almanya'dan memleketimizi ziyarete gelen arka yolda yayaya çarptı ve maalesef hayatını kaybetti. Geçen hafta akşam saatlerinde seyir halinde olan bir motosiklet karşıdan geçmeye çalışan 2 yaya çarptı. Maalesef ağır yaralılar ve hastanede tedavileri devam ediyor" dedi.
Depremden sonra bölgede trafiğin yoğunlaştığını ifade eden Ali Helvacı, "Burası Antakya'nın en meşhur yeri ve trafik olarak en sıkıntılı yeridir. Arabalar buradan çok hızlı geliyor. Burada sürekli kaza oluyor. Yayalara çarpılıyor veya motor arabaya çarpıyor. Genellikle insanlar buradan korkuyor. Biz muhakkak buraya bir çözüm bulsunlar. Biliyorsunuz ki burada depremden sonra trafik de çok yoğunlaştı. Arabalar da çoğaldı. İnsanlar da sabırsız. Kimse kimseyi beklemiyor. Sürekli hız yapılıyor. Buna bir çözüm bulunması lazım. Burada sürekli kaza oluyor. İnsanlar yaralanıyor geçen orada bir arkadaşımız vefat etti. Yine araba çarptı. Sürücüler sizler ricamız biraz daha yavaş olmanızı istiyoruz" ifadelerini kullandı.
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